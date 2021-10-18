熊熊(卓毓彤)外型甜美卻擁有G級傲人上圍，加上率真可愛個性，讓她圈粉無數，平時喜愛透過社群分享生活近況的她，近日曬出多張辣照，完美好身材讓網友看了全暴動。

熊熊穿上黑色和駝色Bra Top，因為貼身又低胸設計，讓她原本就雄偉的上圍，看起來又更為飽滿，深邃事業線也相當明顯，下半身搭配白色短裙，大秀纖細美腿，上下齊露可愛中又不失性感，不到1天就吸引超過2萬人按讚。

網友大讚「太正，我喜歡這組」、「辣熊來了」、「美，真的太美了！整個被電到酥酥的」。其實，熊熊近來明顯消瘦不少，下巴變得更尖，還瘦出一雙鉛筆腿，也讓粉絲留言要她不要再瘦了，小心身體。

熊熊去年因私密片外流風波沉寂一段時間，日前登上脫口秀節目《炎上BURN》勇敢拿這件事自嘲，高EQ受到網友讚賞，不過她事後上黃豪平的YouTube頻道透露，本來一度猶豫想退縮，曾請製作人去問還來不來得及退出，但票已賣光，她只好硬著頭皮參加。

「其實真正會傷害你的，都是你的至親朋友，他們才是最會刺傷你的那個人」，並有感發現「講完的當下，同時也放下了，她也表示坦然面對痛處後，酸民反而變少了。