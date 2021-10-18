國民黨今發布桃園市等15縣市黨部主委人事，值得注意的是，目前在桃園政壇中，藍營積極想爭取參選桃園市長的桃園市議長邱奕勝將出任國民黨桃園市黨部主委，是否將引來國民黨內「坐轎」與「抬轎」的爭議，有待外界持續觀察。
國民黨宣布其他黨部主委為基隆市黨部吳國勝、新竹縣黨部陳見賢、新竹市黨部許修睿、苗栗縣黨部鍾東錦、彰化縣黨部蕭景田、南投縣黨部林儒彬、雲林縣黨部陳瑞雄、嘉義市黨部蔡明顯、屏東縣黨部廖婉汝、宜蘭縣黨部張建榮、台東縣黨部吳秀華、澎湖縣黨部許國政、金門縣黨部吳興邦、連江縣黨部陳雪生。
國民黨今發布桃園市等15縣市黨部主委人事，值得注意的是，目前在桃園政壇中，藍營積極想爭取參選桃園市長的桃園市議長邱奕勝將出任國民黨桃園市黨部主委，是否將引來國民黨內「坐轎」與「抬轎」的爭議，有待外界持續觀察。
國民黨宣布其他黨部主委為基隆市黨部吳國勝、新竹縣黨部陳見賢、新竹市黨部許修睿、苗栗縣黨部鍾東錦、彰化縣黨部蕭景田、南投縣黨部林儒彬、雲林縣黨部陳瑞雄、嘉義市黨部蔡明顯、屏東縣黨部廖婉汝、宜蘭縣黨部張建榮、台東縣黨部吳秀華、澎湖縣黨部許國政、金門縣黨部吳興邦、連江縣黨部陳雪生。
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