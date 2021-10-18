在北京2022年冬奧會組委會準備接收奧運火炬之際，人權活動人士當地時間17日在希臘雅典衛城舉行示威，抗議北京冬奧會。現場的幾十名警察快速對抗議的活動人士採取阻止行動，警方並拘捕2名向衛城投擲旗幟的活動人士。

香港明報引述外媒報導，2名美國公民17日在歷史名勝雅典衛城的鐵棚架上，分別高掛「光復香港、時代革命」旗及雪山獅子旗，呼籲杯葛明年北京冬奧會，被警方拘捕。二人是22歲香港社運人物邵嵐和18歲藏族女學生。邵嵐曾擔任香港大專學界國際事務代表團成員、城市大學學生會前外務副會長。

報導稱，他們和另一人一同進入衛城後，邵嵐和藏族學生爬上鐵架嘗試拉起標語，隨即被警察拿走。兩人之後繼續留在鐵架上，並展示西藏雪山獅子旗和「光復香港、時代革命」旗幟，並高呼「Boycott Beijing 2022」（杯葛2022年北京冬季奧運）、「No freedom no Games」（無自由，無奧運）等口號，2人被警員帶走。

這次抗議活動是在古代奧林匹克運動會的舉辦地點奧林匹亞舉行點燃奧運聖火的彩排幾個小時前。正式點燃儀式定於18日舉行。

北京將是第一個舉辦冬奧會和夏季奧運會的城市。北京冬奧會將在明年2月4到20日舉行。像在2008年北京奧運會一樣，由於不滿中國的人權記錄，抗議活動和要求抵制在北京舉辦奧運會的呼聲，令奧運會蒙上陰影。

人權組織和美國國會議員呼籲國際奧委會推遲北京冬奧會並改在其他城市舉辦，除非中國當局停止在新疆針對維吾爾和其他少數民族穆斯林的「種族滅絕」行為。

聯合國專家及一些獨立學者提供的大量證據顯示，中國當局從2016年開始在新疆修建了大量的拘押營或「再教育營」，關押了至少100萬以上的維族和其他少數民族穆斯林進行「洗腦」，禁止他們從事宗教活動。但中國當局數度澄清並駁斥，這些地方是職業培訓中心，目的是向維族人傳授就業技能和鏟除宗教極端思想。

不過，國際奧林匹克委員會副主席科茨（John Coates）10月13日明確拒絕了有關方面要求該組織在2022年北京冬奧會上批評中國的人權問題。科茨在澳洲首都坎培拉全國新聞俱樂部表示，國際奧委會的職責是「確保在舉辦奧運會期間，在各國國家奧委會內部或者奧林匹克運動本身不允許發生侵犯人權的行為」。

科茨表示，「我們沒有能力前往某個國家，告訴他們應該做什麼。」 他認為，國際奧委會「不是一個世界政府」。「我們必須尊重舉辦奧運會的國家的主權」，「國際奧委會的工作是保護奧運人，保護參與奧運會活動的人。這是我們的職責。」

17日在奧林匹亞古運動場舉行的點燃奧運聖火彩排，因受到下雨和濃雲的影響，奧運火炬無法通過拋物線型的鏡子聚光反射點燃。彩排使用了以往彩排時的備用火炬。預計18日會有更多的降雨。而人權活動人士誓言在19日舉行將聖火傳遞給北京冬奧會組織者前將舉行更多的抗議活動。

2008年北京夏季奧運會的點燃聖火及隨後的傳遞活動，都受到了人權活動人士的一系列抗議活動的阻截。