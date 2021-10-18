大陸公布的第3季國內生產毛額(GDP)僅4.9％，專家指出，來自於外部和內部的供應衝擊，以及內部需求的低迷，共同拖累第3季經濟增速，預期第4季經濟繼續下行的可能性較大。

第一財經報導分析指出，第3季度以來，大陸受汛情、疫情等因素干擾，加上能耗雙控加碼和限電、限產措施，大宗商品價格繼續衝高，經濟下行壓力有所上升，企業經營壓力加大，經濟內生動能趨弱。

粵開證券研究院副院長、首席宏觀分析師羅志恒分析指出，疫情爆發以來，中國經濟增長的兩大主要動能，即房地產投資和出口有所下行，限電限產等導致供需雙收縮，滯脹風險上升。同時，經濟內生增長動能消費和製造業投資卻未能接續上，增速仍顯著低於正常水準。

中原銀行首席經濟學家王軍表示，來自於外部和內部的供應衝擊，以及內部需求的低迷，共同拖累第3季經濟增速。第4季度經濟繼續下行的可能性較大，供給端的主要矛盾是供給約束和成本上升，需求端的主要矛盾是槓桿高企和消費疲弱，兩方面都會限制未來經濟增長。