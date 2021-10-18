全台最大地主台糖被盯上，有立委認為，台糖土地閒置太多，應該作為碳交易使用，經濟部長王美花18日表示，會再請台糖研究。

立法院經濟委員會18日進行委員會，邀請國家發展委員會主任委員、經濟部部長率經濟部主管國營事業負責人就「國營事業如何強化公司治理、經營績效及企業社會責任」進行報告，並備質詢。

立委提出，台糖閒置土地多，更有糖廠長期閒置無法使用，應該要利用閒置土地推動碳交易，別全部拿去設置太陽能光電板，應該要直接種樹固碳讓台灣成為一個碳交易的模範國家。