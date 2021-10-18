台糖閒置土地多 立委：可種樹碳交易 11:522021/10/18 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台最大地主台糖被盯上，有立委認為，台糖土地閒置太多，應該作為碳交易使用，經濟部長王美花18日表示，會再請台糖研究。 立法院經濟委員會18日進行委員會，邀請國家發展委員會主任委員、經濟部部長率經濟部主管國營事業負責人就「國營事業如何強化公司治理、經營績效及企業社會責任」進行報告，並備質詢。 立委提出，台糖閒置土地多，更有糖廠長期閒置無法使用，應該要利用閒置土地推動碳交易，別全部拿去設置太陽能光電板，應該要直接種樹固碳讓台灣成為一個碳交易的模範國家。 施羅德：氣候變化策略 引領潮流 費鴻泰爆10幾名立委涉炒作高端股票 籲檢調調查 #台糖 #碳交易 #閒置土地 #應該 #立委 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北港閒置車站大樓 BOT案招商 04:102021/10/18 地方新聞 精熙DR今起恢復交易 10:212021/10/18 財經 羅文嘉：勿將被迫當做歷史事實 04:102021/10/18 焦點要聞 《櫃買市場》台開列全額交割 09:112021/10/18 財經 台開 今起採分盤交易 04:102021/10/18 投資理財 柯建銘：盼黃抬頭挺胸留下來 04:102021/10/18 焦點要聞 創先例 彰化古蹟變身日照中心 04:102021/10/18 地方新聞 首位女性理事長 林真楨接掌中市企經會 04:102021/10/18 產業．科技 《營建股》退票＋分盤集合競價 台開跌破4元低價 10:192021/10/18 財經 大坑自來水不自來 建配水池改善 04:102021/10/18 地方新聞 刪Q 朱立倫：無關黨派、意識形態 04:102021/10/18 政治要聞 財經熱門新聞 衝著台積電而來！英特爾再搞心戰開嗆：奪回大客戶蘋果 - 財經 查內線交易 櫃買中心送5次高端交易資料給檢調 - 財經 - 旺報 美股明年倒大楣了 通膨、升息「完美風暴」一次炸開 - 財經 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 這波殺到地板 中鋼反彈要逃命？專家1句驚人分析：散戶不痛了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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