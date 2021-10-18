由證交易所及寬量國際共同主辦的「Taiwan CEO Week on Air」線上引資活動，已於15日完成。證交所表示，此次活動除邀請資訊IT、生技醫療、金融服務等46家上市櫃公司加入行列，更特別安排資訊軟體服務、網路電商等多家新創公司與全球280位機構投資人進行1600場會談，獲得與會公司及投資人正面肯定。

隨著科技發展，各交易所爭相吸引新創企業加入市場，而證交所亦於7月20日推出創新板，為擁有關鍵核心技術、創新能力或創新經營模式之企業訂定不同上市標準，以壯大台灣資本市場。而10月13日舉辦的創新板專題線上論壇，更深化機構投資人對創新板及潛力新創公司的瞭解。

創新板論壇由證交所總經理簡立忠開場致詞，並由寬量國際執行長（CEO）李鴻基及證交所代表，分別介紹新創公司籌資管道與台灣創新板特色、相關制度及合格投資人範圍。接著由玩美移動、走著瞧、凱鈿行動科技等3家新創公司創辦人進行公司簡介，最後李鴻基邀請證交所副總陳麗卿及3家新創公司創辦人共同與談，探討台灣新創公司亮點及對台灣資本市場之期許。

證交所戮力為上市櫃公司與海外機構投資人搭建雙向溝通管道，疫情期間更以多樣化會議型式，確保投資人隨時掌握台灣資本市場最新訊息，並以不同類型主題為焦點，舉辦引資活動。此次活動以新創公司為主軸，期許投資人深刻瞭解證交所持續興革資本市場、打造有利新創公司發展的環境。