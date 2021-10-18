大陸國家統計局18日公布經濟數據，其中第三季全國工業產能利用率為77.1％，比2020年同期上升0.4個百分點，但也是年內各季低點，此前第一季、第二季數據分別為77.2％、78.4％。

分三大門類看，第三季採礦業產能利用率為76.0％，比2020年同期上升2.1個百分點；製造業產能利用率為77.3％，上升0.1個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業產能利用率為75.3％，上升2.5個百分點。 分主要行業看，三季度，煤炭開採和洗選業產能利用率為74.2％，食品製造業為74.2％，紡織業為79.5％，化學原料和化學製品製造業為77.8％，非金屬礦物製品業為70.0％，黑色金屬冶煉和壓延加工業為77.0％，有色金屬冶煉和壓延加工業為79.6％，通用設備製造業為80.9％，專用設備製造業為78.9％，汽車製造業為70.5％，電氣機械和器材製造業為81.0％，計算機、通信和其他電子設備製造業為80.8％。