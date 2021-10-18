近年來對於空氣品質要求日趨嚴格，環保署修正相關法規，18日營建工程空氣汙染防制設施管理辦法上路，將擴大第一級營建工程管制對象、提高三級防制區施工圍籬高度、提高車行路徑及裸露區域防制比率、新增大型工程應設置自動洗車設備、新增動態作業及操作之防制設施規範、新增一定規模工程須設置監測儀錶及攝錄影監視系統(CCTV)等六招。

近年來我國開發案持續增加，2020年施工中營建工程數逼近10.8萬件，較2016年成長1成，所產生的懸浮微粒(PM10)排放量也較2016年成長達2成。環保署為強化營建工程粒狀汙染物管制，18日修正發布「營建工程空氣汙染防制設施管理辦法」（以下簡稱管理辦法），預估將可減少15％營建工程汙染排放，約懸浮微粒(PM10) 3415公噸/年，相當於減少15座臺中電廠懸浮微粒(PM10)年排放量，除減少汙染排放外，期能減少民眾陳情並改善生活周遭之空氣品質。

本次管理辦法修正重點包括汙染減量再升級、健全汙染防制及強化工地管理三大類，將針對六大面向進行管制：一、擴大第一級營建工程管制對象，調降建築、道路、管線、橋梁及區域開發工程管制門檻，以提升汙染減量；二、提高三級防制區施工圍籬高度，針對位於未達空氣品質標準區域的第二級營建工程，要求其圍籬高度由1.8公尺提升至2.4公尺，以減少風吹揚塵情形；三、提高車行路徑及裸露區域防制比率，例如第一級工程防制面積由原本80％提高至90％，剩餘10％未防制部分仍應每日定期灑水，以降低營建工程主要汙染排放；四、新增大型工程應設置自動洗車設備，針對車輛進出頻率高之區域開發工程及疏濬工程，要求設置自動洗車設備有效清洗，並應洗掃鄰接道路，以減少工區外道路髒污情形；五、新增動態作業及操作之防制設施規範，包括從事開挖、回填、搬運、裝卸、夯實、篩分等作業時應灑水保持濕潤，從事破（粉）碎、研磨、切割、刨除操作時，應有效收集及抑制粉塵逸散；六、新增一定規模工程須設置監測儀錶及攝錄影監視系統(CCTV)，針對面積達1公頃以上且工期達一年或外運土方超過1萬立方公尺之營建工程進行全面監控，以確保施工期間落實汙染防制設施之操作維護，發揮最大汙染減量成效。