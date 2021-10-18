受到遠洋航線運價全面下挫衝擊，航運股今（18）日持續測底，航運指數摜破200點大關，盤中一度重挫逾7％，電子在平盤附近震盪，致加權指數面臨月線上檔壓力，所幸金融、紡纖、化工、電線電纜股等逆勢挺升，帶動加權指數在平盤附近整理。法人看好五倍券等內需題材股及油價上漲受惠的塑化股等。

台新投顧《台股領航 雪亮觀點》指出，台積電等重量級企業財報表現亮眼，消除部分市場疑慮，然而美聯準會（FED）縮減購債及通膨疑慮影響猶在，加上指數仍然面臨月線、季線及半年線等三條均線反壓，後續除持續追蹤美股財報表現外，短線先觀察加權指數月線能否重新站回。

台新投顧認為，美國將進入節慶旺季，零售商補庫存需求強，高貨運需求將持續至今年第四季，加上美西塞港短期內難以緩解，近來運價出現回挫的雜音，但預期高運價將持續至明年第一季。

此外，振興五倍券上路，看好餐飲旅遊產業，估計旅館業今年第四季會有較明顯復甦動能，可留意內需股。台塑四寶前三季獲利達1949.33億元，年增逾五倍，且除台化以外，其他三寶營運展望樂觀，相關族群可望受惠。