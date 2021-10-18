駐德代表謝志偉發表舉國旗「吐血論」，國民黨立委江啟臣、溫玉霞今天在立院痛批謝志偉發言不當、爭議很多，外交部長吳釗燮力挺謝志偉，當場唸謝志偉今天的臉書發文表示，「謝大使只是把這個心聲寫出來，拿著國旗心中想著台灣，這有什麼錯？」

謝志偉今天再度發臉書表示，這些年來，每一張有他和國旗的照片，他心裡想的是「台灣／Taiwan」。並指控將國旗和中華民國國號據為己有的「某政黨」，與中共「眉來眼去」，他能做的祇是「手舉國旗，心想台灣」。「或者，我會假想，這面國旗上有一個台灣圖，翠綠色的」。

他也說自己「很誠摯地」將「邊舉國旗邊吐血」改為「邊舉國旗邊淌血」，「這樣比較符合我及很多人的心境」。

國民黨立委對謝志偉連續臉書貼文表達不滿，江啟臣一上台就拿著中華民國國旗給吳釗燮，還說「我看你搖，也沒吐血呀！」他痛批評謝志偉發言不當，爭議很多，要求謝志偉應回台報告。

國民黨立委溫玉霞也痛批謝志偉「什麼叫拿著國旗會吐血？」質疑吳釗燮刻意縱容，吳釗燮當場唸出謝志偉今天在臉書的貼文表示，謝只是把心聲寫出來，反問「拿著國旗心中想著台灣，這有什麼錯？」

對於國民黨立委質疑謝志偉的表現，吳釗燮也力挺，一個外交官表現如何是看他與當地政府、政黨、議員及社會各界的互動表現，謝志偉「表現超乎其他代表，這是沒有問題的」。