世界上最歡樂開心的「西洋鬼節」即將到來，台北晶華酒店持續發揮「逢節慶、必促銷」的活動力，10月22日起至31日於酒店內推出一連串應景的餐飲與住宿活動。一樓azie餐廳為三款經典料理換裝，由黑怪獸漢堡、幽靈披薩、單眼怪墨魚麵組成「萬聖變裝餐」，並將美味的布朗尼、佛卡夏、奶酪、甜甜圈、棒棒糖分別化身為南瓜怪、科學怪人、木乃伊等，打造一座「奇幻甜點樂園」。

同時間，客房部也在既有的郵輪式度假體驗中規劃了「萬聖節搞怪航程」住房專案，搭配萬聖節DIY創意體驗課程、應景派對野餐組，與以全球夯劇「魷魚遊戲」熱潮規劃的限定闖關活動，讓大小朋友們歡度好吃又好玩的萬聖節假期。

針對萬聖節，晶華酒店一樓Regent Gift Shop共推出兩款蛋糕組與六款麵包應景，外型俏皮可愛，嘗來更是精緻可口。其中最吸睛的「萬聖節巧克力棒棒糖蛋糕」是於精心烘焙的巧克力布朗尼中揉入核桃及奶油起司，再以手工捏塑成南瓜怪、科學怪人、女巫等造型，精巧奇趣的設計讓人愛不釋口。另有搞怪造型的「怪異萬聖節甜點杯」，是以草莓奶酪、紫地瓜香緹、布朗尼等多款經典甜品組成。

麵包的選項也是精彩萬分，可愛到捨不得享用的「木乃伊熱狗麵包」是以麵糰捲入美式熱狗、表層刷上蛋液烘烤，最後綴上栩栩如生的大眼睛而製成，活靈活現的樣貌，絕對是鎂光燈焦點。以揉入迷迭香、鹽跟橄欖油調味製成的「鬼臉佛卡夏」，宛如帶大家回到經典恐怖電影驚聲尖叫的場景現場。另有造型逗趣、嘗來外酥內軟的「萬聖節甜甜圈」，與「骷髏頭巧克力麵包」，口感濕潤柔軟、以新鮮南瓜製成的「胖嘟嘟南瓜麵包」，以及風靡全球、家喻戶曉的節慶甜品「萬聖搞鬼薑餅屋」。

還有的充滿惡作劇元素的「萬聖節血袋特調」，分別以紅石榴、哈密瓜，以及青蘋果為基底調製出三款繽紛的無酒精飲品，盛裝飲品的容器特別選用時下超夯的血袋，創意又逼真的模樣，啜飲時宛如化身成吸血鬼般，營造出萬聖節詭譎的氛圍。