新北市府推動五股區工商立體停車場改造為五股首座公有市場，全案11月展開招攤作業，預計規畫104個攤位，進駐初期還會提供營業設施設備補助折抵攤租，最高約可折抵28個月租金，打造特色在地市場。

新北市副市長劉和然表示，五股區隨著洲子洋重劃區發展，人口逐漸增加，市府於評估周邊地區後於工商立體停車場1樓打造「五股公有零售市場」，提供現代化的硬體設備環境及進駐輔導，讓商家安心進駐，也提供在地居民更優質的消費環境，未來不再需要跨區到泰山、蘆洲採買，生活更加便利，預計於2022年上半年完工。

市場處表示，五股公有零售市場共規畫104個攤位，預計招募蔬果類36攤、禽畜豬肉水產28攤、百貨雜貨16攤及熟食24攤，只要設籍於新北市且年滿20歲的人，或是經政府立案之法人或商號皆可投件申請，並保留3％身心障礙人士及原住民名額；新住民、40歲以下青年創業者及設籍於五股區居民可獲額外加分，含續約期間最長經營期限12年。

市場處表示，進駐初期將提供營業設施設備補助折抵攤租，最高約可折抵28個月租金，另外還提供量身打造的「品牌經營」、「顧客經營」、「公共食品安全」、「自治會營運」等免費營運升級輔導課程，並因應民眾消費習慣日漸改變，同步輔導攤商拓展電商服務，開拓數位營運版圖。

市場處補充，五股公有市場擁有全新的空間及硬體設備，期盼能吸引五股在地與新北鄰近地區極具潛力青年新創攤商，相關進駐及補助計畫將於11月份舉辦之3場次招商說明會上詳細說明，詳洽新北市政府市場處官網。