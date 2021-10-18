英國威廉王子今天在倫敦頒發他創設的首屆「為地球奮鬥獎」，獎勵各種對抗氣候變遷的行動，獲獎者包括哥斯大黎加、義大利、巴哈馬、印度等地的計畫。

威廉王子（Prince William）新創的「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）將每年頒發，旨在獎勵拯救地球免於氣候變遷和全球暖化效應的計畫。

本屆有5個獲獎單位，各奪得100萬英鎊（約新台幣3850萬元）獎金。

哥斯大黎加因致力保育森林、植樹和恢復生態系，獲得「保護並恢復自然風貌獎」（Protect and Restore Nature）。哥斯大黎加總統阿瓦拉多（Carlos Alvarado）說：「我們懷著自豪和謙卑領取這座獎，我們這個中美洲小國達致的成就，在任何地方都能做到。」

印度企業Takachar研發了可攜式機器，能把農業廢棄物轉化為肥料，農人就不必焚燒垃圾、製造空氣汙染，因此拿下「清淨空氣獎」（Clean our Air）。

法新社報導，其他獲獎者還包括巴哈馬的珊瑚保育計畫「珊瑚生命」（Coral Vita）抱走「海洋重現生機獎」（Revive Our Oceans），專家們在水池裡培育珊瑚，生長速度比一般快50倍。

義大利北部城市米蘭的惜食中心收集未食用的食物轉送給需要的人，獲得「打造無廢世界獎」（Build a Waste-free World）。

泰國、德國、義大利聯合團隊以AEM電解槽獲得「修復氣候獎」（Fix our Climate），這種器材採用再生能源把水分解成氫和氧，藉此製造乾淨的氫。

頒獎典禮透過電視轉播向世人播放，大會請到知名自然歷史學者大衛．艾坦勃勞（David Attenborough）與會，並邀酷玩樂團（Coldplay）、紅髮艾德（Ed Sheeran）等人演出。英國王室在籌備過程中，表露出對全球領袖在因應氣候變遷上無甚作為的不滿。

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP 26）將於10月31日至11月12日在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行。威廉王子希望這座獎有助於促進對抗氣候變遷的行動，他說，入圍者都是「創新者、領導者和有識之士」。

威廉王子在倫敦地標「倫敦眼」（London Eye）替頒獎典禮預錄了一支影片，今天於典禮前播放。他在片中示警：「我們在往後10年選擇做或不做的行動，將決定地球未來千年的命運。」

「10年看似不長，但人類曾寫下卓越的紀錄，能力挽狂瀾。未來由我們決定，如果我們下定決心，就沒什麼不可能的事。」

專家從超過750個獲提名的單位中選出入圍者，所有入圍者的計畫都將獲得企業協助發展。

威廉王子還宣布，2022年「為地球奮鬥獎」將在美國頒發。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1101018