酒駕擦撞逃逸 1車2人均觸法送辦

北市士林區東山路16日晚間9點多發生一起交通事故，轎車在山區道路會車，不慎擦撞對向休旅車，轎車駕駛並未下車查看，暫停後立即開走，警方根據休旅車駕駛報案，半個小時後，在中山北路6段攔下肇事車輛，車上3人均有濃厚酒味，警方還發現肇事駕駛與被攔查駕駛不是同一人，認定2人都涉犯公共危險罪，訊後依法送辦。

56歲范姓女駕駛，與同車友人58歲謝姓男子、30歲邱姓女子，在陽明山東山路上的景觀餐廳飲酒，晚間9點多駕車下山，行經較窄道路與對向休旅車會車，側邊與休旅車左後方擦撞，范女短暫停車，休旅車駕駛冒雨下車查看，不料范女直接駕車離開，休旅車駕駛立即報案。

警方獲報後，立即根據休旅車駕駛描述，攔查藍色轎車，但通報是發生事故是女駕駛，警方在中山北路6段289號攔下該車時，車上卻是男駕駛，范女才坦承，謝男覺得她酒後開車不穩，擔心行車安全，才換成謝男開車，而謝男酒測值0.54mg／L，而肇事的范女酒測值0.94mg／L，兩人均超過標準遭移送法辦。

警方表示，范女坦承事故時由她開車，而遭警方攔查時是由謝男開車，兩人均超標，訊後依公共危險移送法辦。

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