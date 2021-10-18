新北市雙溪區虎豹潭，本月16日有31名大人及小孩參加「大方體驗自然」課程活動，發生6人 (2大4小) 不慎落水，已釀成4死意外，搜救迄今尚有2名小孩尚未尋獲，上午搜救隊員在溪床中，發現一隻小女孩的溯溪鞋以及粉紅色雨衣，經交由家屬確認後，為8歲劉姓女童所有，搜救人員得知後也立刻加速搜救行動，希望能盡速找到劉小妹下落。

虎豹潭搜救2失蹤女學童，上午發現溯溪鞋及雨衣交家屬確認。(戴志揚翻攝)

為了持續搜救2名失蹤小孩，搜救隊員持續於北勢溪上下游進行水、陸、空搜救行動。今天共計出動309人，及各式車輛、船艇、無人飛機、魚探機等共計96台 (具)，從落水處(梳子壩)劃定9個搜救區及1個攔截點，組成綿密的搜救網，並以六合橋下游至三水潭等區域為搜救熱區，由特搜隊及潛搜人員執行搜救任務。

另外為達快速搜索目的，由坪林及雪山分隊從坪林逆游搜索至黑龍潭，希望今日能迅速完成搜尋任務。

新北市長侯友宜於前進指揮所召集勤前教育並指示搜救重點，由於本日雨勢稍歇，北勢溪水面下降，提醒各搜救區務必針對河面上及水面下落實全面搜索，繼續加油並注意自身安全。

侯友宜並於上午8時再度前往六和橋，了解搜索環境及同仁作業情形，並提醒搜救時間已持續38小時，今天氣候較前2天好，請大家把握上午時間，務必在黃金72小時內完成搜救任務。

侯友宜表示，今天天氣較昨天好，今天的搜索會比前兩天好，動員更多人力加入，依據昨天搜索的經驗，從下游往上游搜、再從發生地往下游搜，全力以赴。

關於4名負責人刑責，侯友宜說，4人都已經找到，目前由檢察官和瑞芳警分局偵辦中，對所有違法事證全力偵辦，該查扣、該依法偵辦的，一定要配合給家屬有所交代。