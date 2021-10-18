近期雲林縣斗南農會理事爆出賄選案，連農委會主委陳吉仲近日都針對此事對外回應。綠委郭國文、鍾佳濱今日召開記者會表示，為杜絕農漁會選舉賄選，將要求未來其選舉辦法比照《選罷法》處理。

郭國文表示，《農會法》第47條之1、第47條之2係於民國74年所增訂，農會法經過民國90年及105年兩次重要修正，而相關刑度卻從未提高。

郭國文指出，地方法院針對農會賄選判決高達590件，並無減少的趨勢，另根據高檢署統計，每年平均仍有百餘件賄選案起訴，原刑度顯已無法產生嚇阻作用。

郭國文認為，農會業務運行影響農民權益甚大，農會選舉並不亞於公職選舉之重要性，因此，將提案修正有關賄選之處罰規定，比照《公務人員選舉罷免法》第97條、第99條第1項，將現行3年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金，修正提高為3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣2百萬元以上2千萬元以下罰金。

郭國文表示，《漁會法》第50條之1、第50條之2，自民國74年新增後未曾修正，雖然漁會的賄選案沒有農會多，卻仍未完全終止，為預防賄選發生，有必要和《農會法》一併修正，提高罰則至與公職人員選舉賄選刑度相同。