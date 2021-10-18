國內疫情已漸獲控制，疫苗覆蓋率持續提升，目前正值歲末年終，因應公司行號聚餐、尾牙春酒需求增加，許多企業近期訂席預約增加，麗寶福容大飯店即日起推出「迎金虎 喜豐年」尾牙春酒專案，平日8800就能吃的到星級飯店菜色，順園日料另加碼贈探索世界5折券。

麗寶福容大飯店即日起至2022年2月27日推出「迎金虎 喜豐年」尾牙春酒專案，由飯店兩大餐廳「福粵樓」及「順園日式料理」供應桌宴，平日每桌8800元起＋10％，假日每桌1萬1800元起＋10％，順園日式料理另加碼贈每桌贈送探索世界門票5折券10張。此外更推出「全數入園方案」，福粵樓每桌1萬6880元等三種方案、順園日式料理則是提供1萬3880元起兩種方案。

麗寶福容大飯店主廚李啟天表示，依桌宴不同價位，老饕能在福粵樓吃到「福容一品佛跳牆」、「金蒜波士頓龍蝦」、「黑金松露燒賣皇」、「清蒸嘉南活石斑」，以及適合冬季滋補的養生「南投香草黑羽雞湯」等11道經典菜餚。

此外，喜歡大啖海鮮的饕客，可選擇順園日式料理桌宴，不僅能品嚐到鮭魚、海鱺、鮪魚等各式新鮮生魚片，還有豐富的海鮮佳餚，包含「特選極上御壽司」、「藻附干貝玉子蒸」、「香草醬爆脆雙鮮」、「牛蒡鮑螺賜寶盅」，以及指名度最高的「日式酒蒸海皇斑」，選用台灣在地石斑魚，加入清酒後，以清蒸的烹調方式，鎖住魚肉的鮮甜原味，擄獲眾多賓客的心與胃。

麗寶福容大飯店指出，訂宴滿15桌，再享果汁無限暢飲，滿30桌則是能再免費使用卡拉OK、全新近300吋LED螢幕、燈光音響等設備，滿45桌加碼送住宿券1張（價值9800元＋10％）。

麗寶福容大飯店位處佔地200公頃麗寶樂園渡假區最核心位置的優勢，坐擁雙主題樂園、中部最大Outlet Mall、摩天輪、電影院、賽車場、會展中心…等全齡化多元設施，另一優勢則是交通便利，國道1、3、4號下交流道三~五分鐘即可抵達，飯店宴會廳擁有七米挑高、無樑柱、寬敞的宴會空間，也有多間精緻型的獨立包廂，可彈性提供5桌至60桌的空間，符合各種形態公司行號、企業的多元需求。