大陸國家統計局18日公布經濟數據，其中大陸前三季全國居民人均可支配收入人民幣（下同）26265元，比2020年同期名義增長10.4％，扣除價格因素，實際增長9.7％。

大陸國家統計局數據顯示，大陸前三季全國居民人均可支配收入26265元，比2019年前三季度增長14.8％，兩年平均增長7.1％，扣除價格因素，兩年平均實際增長5.1％。

分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入35946元，名義增長9.5％，扣除價格因素，實際增長8.7％；農村居民人均可支配收入13726元，名義增長11.6％，扣除價格因素，實際增長11.2％。 前三季大陸全國居民人均可支配收入中位數22157元，名義增長8.0％，中位數是平均數的84.4％。其中，城鎮居民人均可支配收入中位數32417元，名義增長8.0％，中位數是平均數的90.2％；農村居民人均可支配收入中位數11962元，名義增長12.3％，中位數是平均數的87.1％。