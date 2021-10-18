無薪假小亂流 本周人數小增加 11:482021/10/18 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部18日公布最新無薪假統計，這一期有3047家實施無薪假，人數2萬8700人，與前一期相比，家數增加126家，人數增加1650人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月。 台指期 轉為逆價差 觀念平台－面臨策略轉折點的二代接班升級轉型 #多數 #增加 #無薪假 #亂流 #勞動部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹縣新月沙灘復育有成 海洋嘉年華回來了 04:102021/10/18 地方新聞 范國宸致勝三壘打 富邦獵獅2連勝 04:102021/10/18 運動天地 五倍券發威 南台灣飯店業樂 04:102021/10/18 產業．科技 饒慶鈴視察三和、多良 聽取部落聲音 04:102021/10/18 地方新聞 看好台股繼續衝 黃天牧：資金動能不會有太大問題 09:422021/10/18 財經 美民眾掃貨過萬聖節 最嚇人是扮不成鬼 04:102021/10/18 全球財經 新北偏鄉47校 新二代學生達千人 04:102021/10/18 地方新聞 下波冷空氣周四報到雨更多 專家：2地區連濕冷4天 08:152021/10/18 生活 美年終購物季 恐鬧大缺工 04:102021/10/18 全球財經 陸9月工業增加值年增3.1％ 增速創今年新低 11:112021/10/18 兩岸 長照特色教室 讓看護工更專業 04:102021/10/18 焦點要聞 財經熱門新聞 衝著台積電而來！英特爾再搞心戰開嗆：奪回大客戶蘋果 - 財經 美股明年倒大楣了 通膨、升息「完美風暴」一次炸開 - 財經 查內線交易 櫃買中心送5次高端交易資料給檢調 - 財經 - 旺報 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 這波殺到地板 中鋼反彈要逃命？專家1句驚人分析：散戶不痛了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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