勞動部18日公布最新無薪假統計，這一期有3047家實施無薪假，人數2萬8700人，與前一期相比，家數增加126家，人數增加1650人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月。

台指期 轉為逆價差
觀念平台－面臨策略轉折點的二代接班升級轉型
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