36歲黃正音正在熱播的韓劇《他就是那傢伙》，女主角黃正音劇中面臨情感上的三角習題，戲外的她去年9月驚爆和CEO老公李英敦離婚，近日則傳出「好消息」懷上二胎，私生活幸福美滿。尹賢旻、徐志焄2男在劇中為了黃正音，展開一連串「幼稚」心理戰，過程笑料不斷，被網友喻為「最下飯的愛情浪漫喜劇」。

曾出演《隧道》的尹賢旻，這次在《他就是那傢伙》中飾演一位外表冰冷的公司代表，卻有著純情的一面，反差表現圈粉無數，更被讚是「怦然心動的催化劑」。憑著精湛的演技、眼神，獲得網友一致好評，觀眾紛紛表示「被尹賢旻迷住了」，尹賢旻透過訪問害羞說：「感謝大家喜愛《他就是那傢伙》，能遇到對愛情毫無保留和真摯的角色，真的很幸福，我也會持續努力在下一部作品中展現新的面貌。」

尹賢旻被讚是「怦然心動的催化劑」。（八大提供）

另外，飾演明星網路漫畫家的徐志焄，像弟弟般守護著黃正音，打動不少粉絲的心，徐志焄在與黃正音合作後也表示：「我完全能感受到為什麼她會被稱為『浪漫喜劇女王』。」並坦言拍攝期間非常依賴黃正音，談到演出中令人印象深刻的搞笑演技，徐志焄笑說：「我有努力的演自然一點，謝謝觀眾喜歡，這也是我第一次接觸到的角色，挑戰的很開心也覺得很新鮮。」 該劇週一至週五晚間10點八大綜合台播出。