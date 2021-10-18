國民黨前立委謝國樑日前宣布參選基隆市長，今天拋出於北五堵工業區打造科學園區計畫，預計未來8至10年時間，替基隆創造300億元以上收入。

謝國樑表示，基隆受限於地形與財源不足，發展遠遠落後雙北，要改善現有困境，必須要有新思維，因此，規畫打造基隆科學園區，檢討、重整市內現有工業區，未來同步開發捷運沿線，預計10年內創造300億元以上收入，而這些收入都歸市民共享，包括投入青年創業、照顧弱勢、發展社福、交通觀光建設等，全方面打造新基隆。

謝國樑辦公室發言人林祐德補充說明，將在北五堵工業區規畫基隆科學園區，仿造矽谷模式，成為台北內湖科學園區的替代方案，除了減壓首都圈外，也可以創造數萬個就業機會，他提及，雙北在大眾運輸系統或都市計畫上，以「容積銀行」機制開發，但考量基隆地理環境，採用較彈性、可行的「容積央行」概念，盼有效整合新、舊城區。

林祐德進一步指出，透過「容積央行」機制，可打破蛋黃區、蛋白區，進行跨區域整合，不僅讓蛋黃區空間有效釋放，蛋白區產業鏈也能發展自動增值，只要土地增值、周邊產業蓬勃發展，就能為政府帶來大量財源，而這些收入都會投入「基隆建設幸福基金」，挹注於交通、社福等各面向建設與福利。

林祐德強調，空間翻轉除提供青年就業機會、畫設青創基地，也可為弱勢團體創造公益設施，為年輕人打造舞台。此外，除了基隆科學園區，透過都市計畫重新檢討，包括北台科技園區、大武崙工業區二期等其他工業區，以及新舊城區的土地，都可透過容積交換開發，為基隆帶來可觀的財源。