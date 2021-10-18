裕隆(2201)執行長集團嚴陳莉蓮今日出席鴻海科技日活動，嚴陳莉蓮於活動致詞時，特別肯定了「鴻海速度」，並提到未來在汽車產業電動化轉型的過程中，裕隆集團將與鴻海集團攜手帶動台灣汽車產業鏈的轉型升級。

三款由台灣自主研發的全新電動車於今(18)鴻海科技日正式亮相，首度發表三款電動車款為：Ｍodel C休旅車、Ｍodel E轎車和Ｍodel T電動巴士，展現裕隆集團與鴻海集團合資成立的鴻華先進公司一年來以模組化開放平台自主研發整車成果，打造兼具性能、智能、效能，而且是通用、好用、也實用的電動車。本次展演三款電動車型，展現了鴻海速度與台灣汽車自主研發能量的整合創新能量，同時預告裕隆集團將成為鴻華先進在台灣首發客戶，Ｍodel C休旅車、Ｍodel E轎車可望規劃在納智捷新一代車型推出，帶動台灣電動車產業跨步迎向全球市場新造車勢力發展新契機。

迎接未來汽車市場，裕隆集團以在台灣汽車產業深耕數十年的能量，支持鴻華先進持續投入開放平台自主研發，同時，持續耕耘自主品牌電動車領域，集團旗下LUXGEN及中華(2204)CMC將以MIH平台推出電動車自主品牌，LUXGEN將成為鴻華先進在台灣第一個客戶，Ｍodel C休旅車、Ｍodel E轎車可望成為LUXGEN下一個世代產品，未來，將承襲既有LUXGEN全產品設定，以「智能 X 綠能 X 車聯」的產品概念持續與市場見面，裕隆集團也將持續建構電動車水平服務價值鏈，為市場提供嶄新的移動體驗。

Ｍodel C車款是以電動車開放平台打造的首款車型，定位上為純電本質最適化SUV。鴻海科技日一開場，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮乘坐Ｍodel C電動車款亮麗現身。嚴陳莉蓮執行長在致詞時表示，裕隆集團將成為鴻華先進產品平台的首發客戶，旗下LUXGEN及CMC未來都將推出自主品牌電動車款，期許相信未來汽車產業電動化轉型中，結合鴻海的資源與力量，一起攜手把市場做大，帶動台灣汽車產業鏈的轉型升級。

根據Ｍodel C的產品技術規格，4.64公尺的車長擁有2.86公尺的軸距，提供5+2人座的寬敞舒適空間，以及豐富的置物空間配置，優異的空間規劃，可在擁擠的都會區穿梭自如，也能享受大型車才有乘坐空間。此外，因為得益於平台共享優勢，消費者可望能夠以接近燃油車差距不遠的合理價格 擁有一台高性能、高效率、高智能，低能耗與大空間的純電SUV。

Ｍodel E車款是以電動車開放平台模組化、彈性化及可客製化等特點為基礎所延伸之旗艦電動乘用車。這款車是鴻華先進與國際知名汽車設計公司賓尼法利納(Pininfarina)共同開發，呈現義式時尚，

Model E作為一款科技創新的豪華旗艦轎車，目標中、高端消費客群與商務人士需求，規劃豪華、舒適的車型與內裝，後座空間可成為專屬行動辦公室，搭載科技配備，可將個人行動裝置與座車無縫接軌串聯。此外，Ｍodel E具備750km超長續航力，可解決電動車用戶里程焦慮的痛點，同時，憑藉「高性能電驅」與「先進動態控制技術」，動力性能輸出可達到約750匹馬力，0到100公里加速僅需2.8秒，優於市面同級車款。