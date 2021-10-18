在台灣殺害懷孕女友潘曉穎的港人陳同佳，至今遲遲未赴台投案，潘曉穎母親今日再發布錄音，表示將於本周三上午到政府總部，邀請案件疑犯陳同佳等人當面對質。

綜合港媒報導，潘母透過網媒MIHK發放錄音，表示台灣方面早已向陳同佳提供了投案的電話號碼，但對方諸多藉口，一直未有致電。

潘母表示，邀請香港保安局局長鄧炳強、陳同佳及其父母、協助他的聖公會教省秘書管浩鳴、民建聯立法會議員李慧琼及周浩鼎，星期三上午到政府總部門口面對面問清楚，她也會預備一台電話，內有投案電話號碼，供陳同佳履行承諾，當場致電台灣方面投案。

潘母表示，她日前表示擔心已離開安全屋的陳同佳會殺害她，然而香港警方一直未有聯絡她，關注她的人身安全。

她說，既然特區政府無能力處理，希望中聯辦主任駱惠寧介入，協助盡快解決事件，又指陳同佳已差不多出獄兩年，案件不應再拖。此外，潘母也強調，潘家從來沒有收取台灣方面提出的賠償。

陳同佳2019年10月23日出獄，迄今將近2年。他出獄時表示，願意赴台投案自首。日前，據港媒披露，香港警方已經不再向陳同佳提供安全屋居住。