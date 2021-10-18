台中市長盧秀燕18日在台中市議會進行施政總報告，她表示，2021年是嚴峻且備受挑戰的一年，市府攜手市民抗疫，全國首創疫苗快打站加速新冠疫苗接種，截至目前疫苗覆蓋率已超過6成；面對後疫情時代，市府更超前部署推出「紓困十方」、「經濟大補帖5大藥方」等經濟復甦方案，全力協助各產業度過景氣寒冬，她強調好的政策，市府會延續推動，逐步讓台中成為更友善、宜居的幸福城市。

盧秀燕說，今年5月中旬，COVID-19疫情來得又急又猛，對於政府應變與危機處理能力都是一大考驗，市府從去年疫情爆發後，即以「超前部署、跨域合作」作為防疫基本方針，並透過「疫情監測」、「醫療整備」、「防疫物資」、「社區防疫」及「疫苗接種」等5大防疫策略，整合跨局處防疫量能，全力守護市民健康。

盧秀燕指出，後疫情時期，全台最矚目的活動「2021台中購物節」已開跑，市府搭配中央振興5倍券的契機，推出「天天抽5000元、週週抽10萬元、月月抽百萬現金、大獎抽千萬好宅」活動，期望藉由活動的舉辦，吸引更多人來台中消費及觀光，活絡整體經濟動能，感謝議會對相關預算支持，在府會齊心攜手下，共同開創疫後經濟新局。

盧秀燕說，2022年是台中建設起飛年，台中三大領航建設將逐步完善，包括台中第一座多功能「台中巨蛋」將於明年動工，打造台中第一座國際級的專業競技及表演大型場域；全世界第一座美術、閱讀共構的「台中綠美圖」主體工程，也將在明年底完工，讓台中的文化產業競爭力接軌國際。歷經20年的「台中國際會展中心」，主體工程也將於2023年完工，屆時可滿足大型展覽、國際會議、多功能展演活動等多元化需求，展現台中市「國際行銷」與「城市行銷」的充沛活力。

盧秀燕表示，交通串聯城市節點，軌道建設更是都市大動脈。捷運綠線於今年4月25日正式通車後，市府持續以「捷運大台中」計畫推動捷運藍線、綠線延伸、機場捷運及屯區捷運環狀線等軌道建設，崇德豐原線、豐科軸線及科工軸線等中、長期路線亦將配合都市發展滾動檢討並適時推動。

搭配今年底即將完工的「豐原轉運中心」與預計今年底前啟動工程招標作業的「水湳轉運中心」，以及將於明年開工的市政路延伸段等重要交通建設，逐步落實「交通任意門」的願景，打造更便捷的台中生活圈。

盧秀燕表示，台中可舉債空間從剛上任的88億元增加至去年200億元，今年底更提高至372億元，財政狀況日趨穩定，也讓資金調度有更靈活的彈性空間；空品方面，市府秉持「先公後私、先大後小」原則，推動藍天白雲行動計畫，從要求中火減煤、燃煤工業鍋爐全面退場、電動公車倍增為全國第一、推動iBike倍增計畫及啟動「公車轉乘捷運的捷運優惠計畫」等措施，持續為空品改善而努力。

盧秀燕指出，台中也在今年1月簽署氣候緊急宣言，提出「永續168目標策略」，宣示致力打造台中成為無煤城市的決心，並在今年9月發表「2021台中市自願檢視報告」(VLR)，結合台中市市政藍圖與聯合國的永續發展目標(SDGs)，訂定103項指標及106項計畫，為城市塑造永續宜居的生活環境，將台中的美好，留給我們的下一代。

盧秀燕說，市府持續積極推動一年50處共融公園優化的「台中美樂地」計畫；另注入職人精神的「燙平專案」，目前也已經燙平超過300公里，未來仍將致力提升道路品質以保障民眾通行安全；為減輕市民住屋負擔，市府也持續積極推動「台中好宅」，目前總計興辦戶數達5508戶，讓在台中打拼的年輕人更能輕鬆成家。

盧秀燕強調，好的政策，市府會繼續來做，逐步讓台中成為一個更友善、宜居的理想城市，並讓台中這座美麗的城市永續發展下去，為下一代留下一個更美好的家園。