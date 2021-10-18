楊千霈和許富凱，一為主持人，一為傳藝大使，金曲紅毯上也曾碰頭多次，首次在她主持Podcast節目《9館不打Yang》接受專訪深聊。許富凱提及新曲〈無聲〉，是他疫情停工3個月間的詞曲新創作，整理家裡時發現了外婆告別式的紀錄光碟，其實現在還是不敢打開看，但也憶起很多跟外婆相處的點點滴滴。

回顧這些點滴，遺憾沒有好好多花時間陪伴，外婆重病之際，仍為久未回家的許富凱親手下廚「醬油炒飯」。當時外婆已因重病而味覺不靈敏，醬油添加過多、口味過鹹、難以下嚥，「黑炒飯」畫面仍歷歷在目，豈料是外婆親手為他烹飪的最後一道菜餚，也成為許富凱心中最深的遺憾，覺得當初應該吃完、不該擱置。楊千霈聽聞也連忙安慰：「相信外婆一定可以受到你對她的愛。」

有感疫情期間，人世的無常，楊千霈也詢問許富凱透過創作歌曲，與家人相處的關係是否有所改變？許富凱笑稱「爸爸是最大的受益者」，也調整了與身邊至親相處的方式。曾經與爸爸「相敬如冰」，小時候甚至會害怕，最近感覺得到爸爸的信任，爸爸對他口氣轉變，2人升級「男人之間的對話」，多了信任、感情大升溫。讓與爸爸像朋友般相處的楊千霈好生羨慕，希望可以有「放心」、「被信任」的感覺，許富凱也大方分享心法就是「講話緩和一點，不要那麼衝」。

許富凱接受楊千霈專訪。（《9館不打Yang》提供）

許富凱首場台北小巨蛋演唱會二度延期，終於確定要在12月4日開唱，許富凱表示歷經延期，一度懷疑自己是不是還沒準備好，轉念是多爭取時間準備，楊千霈也詢問是否有甚麼不一樣的驚喜獻給歌迷，許富凱表示「選歌選到頭皮發麻」，已經很多組曲，每個取捨都是大學問，但大方透露延期之後才寫的新歌〈無聲〉，已經設計橋段安排加入曲目。