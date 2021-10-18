市長盧秀燕表示，市府未來持續推動「酷運動」，打造台中「酷城市」。（陳淑娥攝）

斥資1500萬元打造的台中潭子簡易棒壘球場18日啟用，市長盧秀燕表示，嶄新的棒壘球場地，將增加社區民眾運動空間，提供更完善的學校選手訓練及民眾休閒運動環境，市府未來持續推動「酷運動」，打造台中「酷城市」。

盧秀燕指出，因應潭子區正在興建潭子國民暨兒童運動中心，原來國運中心旁的棒壘球場協調移至市警局後方；這塊用地原是軍方及國防部土地，去年2月撥用完成，感謝立委楊瓊瓔向國防部軍備局及財政部國有財產署爭取建設用地，並協助向中央爭取900萬元補助經費。

盧秀燕說，同時也感謝當地多位議員支持通過市府預算600萬元，總計投入1500萬元在潭子地區新建簡易棒壘球場，該場地有符合節能減碳的LED燈夜間照明設備、廁所及球員休息室，歡迎市民多加使用。

運動局長李昱叡說明，該案獲教育部體育署「前瞻基礎建設-充實全民運動環境計畫」核定補助900萬元、市府投入600萬元，總經費1500萬元，在潭子聯合辦公大樓及市警局後方興建潭子簡易棒壘球場，今年1月開工、8月完工，場內設有跑道紅磚土、草皮、安全圍網，場外設有LED夜間照明燈具、男女廁所及無障礙廁所、AC路面、擋土牆等相關設施，打造優質友善運動環境，提供在地熱愛棒壘球運動的市民使用。

今日啟用典禮，盧市長、運動局長李昱叡、警察局長蔡蒼柏、市議員賴朝國、蕭隆澤、徐瑄灃、周永鴻、潭子區長林國聲及當地聚興里長李添貴等多位在地里鄰長、市政顧問皆出席。