中國是否要盡速推動房地產稅近期引發關注，中國財政部財政科學研究所前所長賈康表示，房產稅立法完成前，深圳、海南、浙江等地可以先行試點改革。

「求是」雜誌15日發表中共總書記習近平的談話「扎實推動共同富裕」，當中提及「積極穩妥推進房地產稅立法和改革」，分析皆認為中國將修訂「房產稅暫行條例」，擴大徵收範圍。

現任華夏新供給經濟學研究院院長的賈康接受陸媒時代週報、中國房地產報訪問時表示，從「求是」文章的表述來看，接下來房地產稅將採取「積極穩妥推進立法」與「試點先行」雙管齊下的方式。在立法完成前，一些地方或許要率先加入試點範圍。

賈康認為，在試點區域的選擇上，可考慮浙江、深圳和海南三地先行先試，因為這3個地區目前是比較高級別位於創新前沿的示範區。

他說，推進房地產稅需在立法中處理好免稅部分扣除問題，完成立法後對地方充分授權，區分不同情況分步推進。一般來說，三、四線城市不會進入第一批先行試點範圍。

中信證券也發布研報猜測，房地產稅將主要針對房價上漲過快的區域，試點推廣。2019年以來房價上漲愈快、絕對房價水平愈高的地區，房地產稅先行試點的可能性就愈大。廣闊的三、四線城市目前並不適合探討房地產稅。

「求是」刊登習近平的談話強調構建初次分配、再分配、三次分配的主張，其中提到，「要積極穩妥推進房地產稅立法和改革，做好試點工作」；而針對中國沒有明確的財產稅和遺產稅制度，他也明確要求，「要合理調節過高收入，完善個人所得稅制度，規範資本性所得管理」。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1101018