行政院長蘇貞昌今日召開擴大防疫會議並表示，高鐵自由座的規劃、交通運輸場站的飲食管制措施、或是部分產業的營業管制措施，在考量民眾生計以及人民的生活便利性，應可朝向適度開放的步調前進，相關實施日期由指揮中心記者會宣布。

指揮中心指出，目前國內疫苗接種人口涵蓋率已達62.11％，劑次人口比為84.12％，共已施打1971萬人次，隨著國內疫苗數量充足，也呼籲國人積極預約施打。

指揮中心說，目前國內疫情持續趨緩，預估2022年農曆春節入境人潮，將較2021年增加20至30％，目前已針對國內集中檢疫所與防疫旅館量能進行盤整，必要時亦將針對移工、外籍漁工、境外生等人員規劃實施分批分流入境措施，以為因應。

交通部表示，因目前國際及兩岸空運航班都可飲食，且國內餐飲、高鐵、台鐵場站在符合防疫措施指引下，也已解除飲食限制，建議在特定條件下，放寬陸、海、空運場站的飲食管制，也另建議開放高鐵自由座。

蘇貞昌裁示，在考量人民生活便利性下，可朝適度開放的步調前進，也同意交通部所規劃開放高鐵自由座，實施日期與相關防疫指引，並由交通部於指揮中心記者會中宣布。