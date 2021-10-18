江啟臣送吳釗燮國旗 質問吳心中是否有國旗？ 12:032021/10/18 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立委江啟臣（左）18日質詢前，特別準備一面國旗送給外交部長吳釗燮（右），質問吳心中是否有國旗，並要求他現場揮舞。吳釗燮則回應自己心中當然有國旗，國慶等重要場合都有揮舞。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外交部長吳釗燮說，自己心中當然有國旗，國慶等重要場合都有揮舞。（黃世麒攝） 我駐德代表謝志偉日前在社群軟體上發表「國旗告白文」引發熱議，國民黨不滿要求謝返台報告。國民黨立委江啟臣18日質詢前，特別準備一面國旗送給外交部長吳釗燮，質問吳心中是否有國旗，並要求他現場揮舞。吳釗燮則回應自己心中當然有國旗，國慶等重要場合都有揮舞。 為何會被民進黨開除？吳子嘉終於說出內心話 拒讓謝志偉返台備詢？吳釗燮：德國剛大選完 要有人坐鎮 #有國旗 #吳釗燮 #國旗 #江啟臣 #揮舞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 為何拒謝志偉返台備詢？吳釗燮曝關鍵 藍委轟：現在回來剛剛好啦 11:002021/10/18 政治 吳淡如被網喊「大嬸」 她霸氣回：歐巴桑又怎樣 10:182021/10/17 娛樂 黃國書宣布退出民進黨 英系立委尚無表態是否慰留 17:292021/10/17 政治 舉國旗吐血論 藍委批刻意縱容 吳釗燮力挺 11:382021/10/18 政治 謝志偉稱「一邊舉國旗一邊吐血」 傳外交部拒絕立院返台備詢要求 19:572021/10/17 政治 黃國書坦言當過線民 朝野震撼 宣布退出民進黨及黨團運作 立委屆滿不再連任 等同將退出政壇 04:102021/10/18 焦點要聞 王鳴中快評》尊重一下邱國正部長 08:472021/10/18 快評 綠委爆台北市30年屋齡以上建物達7成 此事竟跟阿扁有關 11:472021/10/18 政治 吳宗憲自爆喝酒醉誤事 曾搭機「吐滿身」 全場驚呼：超噁 15:542021/10/17 娛樂 吳念軒愛浪漫看求婚影片會噴淚 04:102021/10/17 娛樂新聞 余皓然曬校花女兒超仙美照 洩思女心聲：好久不見的女兒 12:152021/10/17 娛樂 政治熱門新聞 林右昌拋「北海市」 基隆拚升格！併新北7區 - 政治 費鴻泰爆10幾名立委涉炒作高端股票 籲檢調調查 - 政治 蔡政府內閣改組誰最該下台？最新民調出爐 - 政治 陳柏惟罷免案》他收到陳柏惟罷免投票通知書 PTT鄉民看到炸鍋了 - 政治 蘇貞昌：高鐵自由座將重新開放 交通運輸場站飲食管制將逐步解禁 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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