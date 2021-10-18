外交部長吳釗燮說，自己心中當然有國旗，國慶等重要場合都有揮舞。（黃世麒攝）

我駐德代表謝志偉日前在社群軟體上發表「國旗告白文」引發熱議，國民黨不滿要求謝返台報告。國民黨立委江啟臣18日質詢前，特別準備一面國旗送給外交部長吳釗燮，質問吳心中是否有國旗，並要求他現場揮舞。吳釗燮則回應自己心中當然有國旗，國慶等重要場合都有揮舞。