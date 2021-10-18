80歲金馬影帝陳松勇17日驚傳身體不適急送醫，儘管沒有生命危險，但因為他有糖尿病症狀，還是被留院觀察，回顧陳松勇過去的健康狀況，從2006年開始就遭疾病纏身，陸續發現中風、半身麻痺、胃出血、視網膜出血失明等問題，目前由印尼看護照料，他也曾透露若是離世會將200萬留給對方。

2016年陳松勇因為摔倒、肺積水等身體掛急診住院，還透露左眼已經完全失明，右眼視力也只剩下0.6，陳松勇也提到，這幾年都靠著印尼籍看護Yule的照顧，和對方的感情情同父女，「她都叫我爸爸，我還給她很多錢，家裡的錢隨便花」，他也不會要求要作帳，儼然已經將對方當成自己人。

陳松勇過去還曾送Yule數十萬的金飾，考量對方要返鄉，直接給200萬讓Yule回印尼做生意，他也表示如果哪天在對方離台前先離世了，這200萬還是會給，「雖然沒有很多，但她可能一輩子都賺不到，能幫就幫」，他也在受訪時開玩笑提到，「有很多錢不知要給誰，總不能看到人就隨便給吧」。

陳松勇這次突然送急診，讓外界十分擔心，陳松勇透露自己只是被冷到，「可能是晚上感到風（吹到風感冒），現在已經沒事了」，雖然沒有生命危險，但有出現發燒狀況，必須要新冠快篩和PCR檢查，目前據了解已經出院返家仍需要休息。