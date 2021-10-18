犯下震驚社會華山分屍案的凶手陳伯謙，性侵、勒斃酒醉的高姓女學員，並肢解成七大袋棄屍後還狂言要出書，一審將他判死刑，但台灣高等法院更一審卻認定，他雖符合兩公約「最嚴重犯行」，惟因經鑑定可教化、治療，撤銷死刑判決，改判無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

被害人高女的父親屢在法庭上，懇求法官判陳死刑，但更一審聆判後，失望又氣憤地說，這麼可惡的殺人魔及人渣竟然不判死刑，真是沒有天理、公平正義，質疑台灣是不是要走向廢死？

陳伯謙2018年在華山草原搭建「野居草堂」推廣傳統弓道技藝，高姓女子到草堂飲酒聊天，酒醉後遭陳性侵後勒斃，利用深夜分屍，隔 天清晨運到陽明山區棄置，他另將左乳、外陰部分製成標本收藏。

一審台北地院將陳判處死刑，但二審高院認定符合自首，改判無期徒刑，案經最高法院撤銷發回，高院更一審審理時，高女父親在法庭上怒批他只是想到自己，很會演戲，請求將陳男判死。

更一審審結認定，陳犯後至今無悔意，甚至向友人表明將來出監後打算將此案出書營利，更加凸顯他未對自身行為有深切反省，犯行極端惡劣，本應選擇量處死刑，讓他與社會永久隔離，以告慰死者在天之靈，才符合社會公平正義。

但更一審認為，經委託台灣司法心理學會鑑定，認為陳伯謙可藉由矯正機關施予個別和團體心理治療，及生命教育課程，擬定心理治療 計畫後施予矯正治療，故有教化可能，因此對陳男強制性交殺人部分，選擇量處無期徒刑。

民事求償部分，今年3月北院認定，陳犯後向友人表示，「看能不能出一本書，賺個一桶金」，他顯然毫無悔意，因此判陳須賠償死者 家屬1401萬多元。