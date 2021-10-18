國立成功大學方程式賽車隊花了1年的時間，打造出第三代的全新電動賽車，從0加速到100公里只需3秒，期盼明年能夠出國參加國際學生方程式賽車大賽（Formula SAE）日本站賽事，並拿下好成績。女隊長吳佳芬近日帶領試車時，親身體會飆速的感覺後，直呼超有成就感。

今年23歲的吳佳芬表示，從第一代到第三代她都有開過，試車時都會把油門踩到底，體驗飆速的快感，這種開自己做的車的感覺很有成就感。車隊商業組長陳諭嫻去年首度試開賽車時，也覺得很酷、很新鮮；商業組員蘇懌帆更認為，男女生都能玩賽車，沒有很大差別，女生還可能因為體重較輕，可以開得比較快。

國立成功大學方程式賽車隊女隊長吳佳芬試開全新電動賽車後，直呼超有成就感。（洪榮志攝）

受到新冠肺炎的影響，國際學生方程式賽車大賽（Formula SAE）日本站賽事已經連續2年取消，台灣各大專院校今年多半也都沒有再造新車，只有國立成功大學仍打造2021全新電動賽車，期盼明年能夠出國比賽。

成大表示，這輛新賽車已是第三代，成本約200多萬元，由成大方程式賽車隊20多名學生隊員，從無到有花了1年的時間打造，近日完工並進行試車。校長蘇慧貞特別為電動賽車取小名「honor」，代表成大人的榮耀。

車隊總工程師黃晨瑋指出，電動賽車的車體重量，從第一代340公斤大幅降為260公斤，還由單馬達進化到符合電動車趨勢的雙馬達，加上空力套件，如前翼、尾翼、底版等設計，新車的過彎速度比以往快了近2秒，時速更只要3秒即可從0加速到100公里。

車隊電力組長曾志仲也強調，為了能夠出國奪得好成績，團隊堅持每年都要做出比前一年更好的車，此次疫情下打造的新賽車，花費的時間比平常多了1.5倍以上，像是電子材料、IC缺料，每天需不停地刷新網站頁面找材料；在全台疫情警戒下，隊員還要分工在家設計、製作，再透過線上會議協調，並分流到現場組裝等，協作過程雖然艱辛，但看到成品很有成就感。

目前成大方程式賽車隊共有50名隊員，分為車體組、電力組、底盤組、商業組，成員都來自不同系所，大家互相分工，學長姐也會將經驗傳承給學弟妹。隊員表示，雖然連續2年不能出國比賽有點可惜，但每年在車隊裡學習、成長，一起製作想做的車，很有成就感，未來也將持續優化，追求更好的數據，期盼明年疫情趨緩，能到日本參加國際賽為國爭光。