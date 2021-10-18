成群鷺鷥相當壯觀。（新北市高攤處提供）

入秋後，天氣漸涼，新北大漢溪人工濕地包括「鷺鷥」、「翠鳥」、「八哥」等眾多嬌客現蹤，還有許多南遷避冬的候鳥現蹤，適合民眾到新北河濱賞鳥。

新北市政府高灘地工程管理處表示，新北河濱公園食物豐富，南遷避冬的候鳥逐漸在此處現蹤，穿梭於濕地樹林草叢水池間覓食及活動，魚類、昆蟲、果實、種子更讓鳥群大快朵頤，以補充遷徙過程中消耗的體力。

高灘處表示，在天氣晴朗的日出起3小時及日落前2小時是日行性鳥類活動高峰期，因此建議10月賞鳥時段，約是在上午5到8時及下午3時30分至5時30分最佳。

高灘處說，近期遷徙之「鷺鷥」群已到濕地暫留，池中陸島、樹叢，或是抬頭注意空中，都可能看到成群鷺鷥飛翔於藍天白雲，有時甚至能遮天蔽日，數量龐大。

高灘處說，若是漫步過程中有翠綠身影一閃而過，可能就是有飛行藍寶石之稱的「翠鳥」，牠們常棲息於人工溪流或生態池水流動較激烈處，常在樹枝、景石或水中木樁上佇立，再俯衝至水面捉魚、昆蟲，是鳥類中的捕魚高手，又有「魚狗」稱號。

高灘處表示，新北大漢溪人工濕地富藏自然景色，春夏秋冬依季節呈現不同樣貌，如果想要藉由專人解說深入了解濕地，或追看濕地最新的情報與相關的活動資訊，可至大漢溪濕地生態廊道服務中心洽詢。