有些人喜歡享受簡單悠閒的生活，不願每天都活在忙碌中，雖然看起來有些懶惰，卻相當有福氣，生活過得非常如意。命理網站《星座上上籤》發文分享，有3個星座的女性天生懶惰，卻「懶人有懶福」，總是會遇到願意幫助她們的人。

1、雙魚座

雙魚女本身其實非常聰明，工作能力也很好，只不過她們不太喜歡動腦，就算有什麼讓自己感到不舒服的事情，她們也不願意主動思考；而雙魚女的懶惰在於依賴性太強，不喜歡承擔責任或重擔，反而更喜歡被人照顧、疼愛，但她們天生就散發一股楚楚可憐的氛圍，總是能夠找到願意疼愛她們的人。

2、天秤座

天秤座本身就是一個比較慵懶的星座，不少天秤女都沒有太強的事業心，反而更喜歡享受生活，她們的懶不只是行動方面，更是精神層面的懶，不想擔心、考慮太多事情；不過「懶人有懶福」，天秤女通常都有不錯的人緣，可以替她們分擔煩惱、給予幫助，別人要努力才能得到的，她們輕鬆就能得到。

3、射手座

射手女比較隨心所欲、重視自我感受，個性還很大喇喇，只要沒有感到不開心，她們就不會花費精神和力氣去思考、行動，遇到天大的事情，也秉持著「能躲一天是一天」的鴕鳥心態，直到不得已才會出面處理，這樣的射手女很容易遇到強勢的人，願意替她們考慮、承擔責任。