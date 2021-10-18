長榮邀您安心防疫出遊去！長榮國際連鎖酒店推出超優惠的線上旅展，活動時間自10月20日起至11月20日止，除了長年熱銷的長榮國際連鎖酒店貴賓優惠住宿券及聯合餐券外，更推出下殺2折的住宿券套票，換算每張住宿券最低只要2499元，讓消費者一券在手，全台玩透透。

超值又划算的貴賓優惠住宿券適用於全台六家酒店，包括長榮桂冠酒店（基隆/台北/台中）、長榮文苑酒店（嘉義）、台糖長榮酒店（台南）及長榮鳳凰酒店（礁溪）六家酒店，單張售價2599元，若購買五張一組套票再省500元，總價只要12495元，平均每張券只要2499元。

住宿券的使用方案非常彈性多元，使用一張券可以入住基隆/台中/嘉義/台南酒店平日雙人房1晚，或是加價500元入住台北酒店13坪高級套房1晚；使用二張券則可任選台北/基隆/台中/嘉義/台南的4人家庭房住宿1晚並加贈自助早餐優惠，也可選擇台中/台南/嘉義酒店雙人套房1晚並同時加贈自助早餐及晚餐；使用三張券則可選擇前往宜蘭礁溪酒店入住高級洋式客房入住1晚，依個人需求挑選自助早餐或午餐，體驗宜蘭泡湯、嗑美食的樂趣。

旅遊當然不能缺少美食相伴，除了住宿券外，長榮國際連鎖酒店也推出單張1588元的聯合餐券，一張餐券雙人享用，換算下來平均每位只要794元，最優下殺61折起，平日可前往基隆/台中/台南酒店可選擇雙人自助午餐或晚餐，或選擇礁溪酒店享用自助午餐，也可選擇台北酒店特別推出的「一茶一食一盅一籠」1+1雙人分享餐，由主廚精選港點搭配粵菜的巧妙組合，一次滿足饕客的胃。

另外台南酒店也推出使用一張餐券，不分平假日或午晚餐即可任選龍蝦套餐或鐵板燒無骨牛小排套餐一客等。此外一張餐券也可兌換長榮超人氣伴手禮，包括台中酒店熱賣款-口味多元的生乳捲5條，或是基隆酒店的好評款-純手工香濃千層蜂蜜蛋糕6條，最低優惠79折起，讓消費者輕鬆划算網羅長榮酒店各館美食。

每年國內最大型、參展旅宿業者最多、票券優惠最划算的台北國際旅展也將於11月5日～8日在南港展覽館一館一樓盛大登場，長榮國際連鎖酒店同樣在旅展現場(攤位號碼：11314)販售貴賓優惠住宿券及聯合餐券，還加碼推出單筆消費滿8000元以上可玩輪盤轉轉樂遊戲一次，多款酒店經典熱銷伴手禮大方送，讓消費者買得盡興、吃的安心。