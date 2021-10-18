遠東商銀Bankee社群銀行是全球首家共享經濟銀行，數位創新力頻獲獎項肯定，社群力也同樣受到民眾的熱烈支持，共創夢想金融卡面活動，推出一個多月吸引投稿954件，投票數近32萬票，共創卡面票選活動的首獎作品，即日起限量發行。

遠東商銀表示，乘載滿滿創意與夢想的夢想金融卡相當值得收藏，且可獲半年5萬元限額內1.6％活存利率，約為平均活儲利率0.15％的10倍，若用個人推薦碼邀請一位親友完成開戶，兩人均一起升級半年5萬元額度內2.6％活存優利，約為平均活儲利率0.15％的17倍，半年利息約有650元。

遠東商銀指出，Bankee社群銀行以社群力、數位力實踐社群金融，成就人人成為線上分行經理的概念，不僅輕鬆創建自己的線上分行，客戶與銀行還能利潤共享、商品共創、成就共好。

這次勇奪首獎的楊雯婷是兒童繪畫老師也身兼插畫家，以細膩溫暖的筆觸，描繪出堅持追求夢想時的美好過程，透過人物與寵物貓欣賞著牆面海報、照片與明信片的情境，建構出對於夢想的開放性詮釋。遠東商銀說明，旅行環遊世界、出發異地打拚、回家陪伴家人、與朋友同歡鼓勵等，各式各樣的夢想形式，試圖讓拿到金融卡的用戶皆能產生共鳴，也圍繞著共享的概念，體現遠東商銀Bankee社群銀行的核心精神。

楊雯婷說，為更有效率地存錢，在搜集各家銀行的活存利率時發現2.6％利率為全台最高，對Bankee與客戶共享利潤的運作方式感到印象深刻，朋友之間也因為分享推薦碼關係變得更緊密。這次Bankee「我的故事由我繪出」的金融卡面徵件，從創作到票選皆具開放民眾參與的特性，也因此得以更加感受到Bankee致力與客戶「共創」商品的目標和決心。

年輕人是台灣的未來，遠東商銀強調，Bankee為年輕族群提供創夢、圓夢的機會與舞台，不僅成就人人都能成為線上分行經理的概念，也開放金融卡面設計開放共創，接下來的產品設計也邀請客戶參與共創，實現社群銀行共創、共享、共好的理念。