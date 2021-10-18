新北市土城區「國際公園城」社區興建於1980年間，因自來管線老舊，長年有漏水問題，社區每年多繳約27萬元的漏水費用，灣自來水公司近期將該計畫納入中央補助，核定2300多萬經費修繕，預計明年3月底完工。（蔡雯如攝）

新北市土城區「國際公園城」社區興建於1980年間，因自來管線老舊，長年有漏水問題，每期漏水約5000噸，社區每年多繳約27萬元的漏水費用，住戶盼全面汰換管線，但因費用太過龐大根本無力支出。不過，在地方人士奔走下，台灣自來水公司近期將該計畫納入中央補助，核定2300多萬經費修繕，預計明年3月底完工，未來將納管地方管線修繕問題。

土城青山里長姚韋華表示，社區內有252戶人家，社區管線過去為建商設置，但蓋完房子後建商便消失無蹤，過去社區都必須靠加壓馬達打水，但有時水壓不夠，住戶根本沒有水可用，之後自然水公司雖有設立加壓站，但2008年辛樂克颱風來襲時，使社區地基掏空，原本老舊破損的自來水管線漏水問題又更加嚴重。

立委吳琪銘表示，國際公園城社區20多年來都在爭取自然水管線汰換，過往因破損管線屬於私人財產的內線，即便地上權設定為自來水公司使用，仍須負擔高昂的操作年費。不過，水利署近年有提出「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，因此去年提報推動下，總算核定通過，中央、市府、住戶將共同分擔費用，加速改善。

台水第12區處長邱憲龍表示，今年物價起伏波動大，先前採購曾流標3次，經過數月調整後總算標出，該工程將分2期施工，預計將社區住戶所有管線撤換為不鏽鋼材質，延長管線使用壽命，而這也是首次對高地社區全面汰換自然水管線，目前台水也在評估泰山碧瑤社區換管一案，與社區協調提供配水池、加壓站位置，若屆時順利將推動完成，後續也將與新北各地老舊社區溝通，解決管線問題。