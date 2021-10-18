全台土地交易火熱，2021第三季土地交易創記錄，來到最高金額929.7億元，次高為2020年第一季的926億元，統計至今年第三季，台中土地交易仍穩坐六都之首。2021年第四季10月的一開始，台中大型土地交易金額已達百億，市場表現十分熱絡。CBRE世邦魏理仕受託辦理公開標售水湳文商段土地，標售底價為113.5億，將在110年12月28日開標，屆時得標結果將為台中土地市場再添一筆。

此次標售基地為水湳經貿園區2,987坪大面積土地，位於20米經貿五路，建築高度限制為本區最高可達160米，已取得容積率近800%建照，基地面寬160米緊鄰67公頃中央公園。世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，中央公園第一排文商段土地是整個水湳最有價值的區位，獨特的地理位置，是極為稀有的大面積土地。

朱幸兒進一步表示，各大建商紛紛搶攻台中市場，除國泰建設、大陸建設、遠雄、興富發等大型北部建商外，北部上市建商皇翔建設亦揮軍台中，於本月6日豪擲77.5888億元買下台中2,895坪土地，成功「插旗」台中，預計未來開發頂級辦公大樓。另外，上市公司總太地產集團，已在水湳中央公園第一排擁有兩塊土地，由於看好水湳經貿園區發展，於今年9月13日，再度加碼以27.5億元買下水湳中央公園附近1,936坪土地。

據經濟部統計資料顯示，2021年Q1台中市在公司登記家數成長數、商業新登記工廠家數及投資台灣三大方案家數等各項指標中，台中市穩據六都第一，另外2021年台中市人口遷入數亦為六都第一，在各項指標中，台中市具有優越的經濟實力與成長動能，因此，除了台中本地建商外，北部大型建商亦紛紛看好台中未來發展，不斷搶佔台中市場。