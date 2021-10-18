中國人民銀行（大陸央行）行長易綱17日在30國集團國際銀行業研討會的線上會議表示，大陸經濟「運行良好」，但也面臨挑戰，例如某些企業因「管理不善」而出現違約風險。

易綱認為，雖然新冠感染病例時有上升，導致大陸經濟增長放緩，但預計今年增速將達8％。

但隨著恒大集團的債務重壓，全球對大陸房地產行業信貸風險可能蔓延到更廣泛經濟領域的擔憂隨之加劇。易綱坦言，一些企業的違約風險和中小銀行的經營困難是大陸經濟面臨的挑戰之一，有關部門正在密切關注，「防止演變為系統性風險」。