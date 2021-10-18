高雄城中城大火釀46死，燒出老舊大樓缺乏管委會的問題。內政部次長花敬群表示，全國有8506棟7層樓以上的老舊住宅沒有管委會，將優先從複合式住宅修法強制成立管委會。民進黨立委賴惠員認為，管委會成立比例最低的就在台北市，這是一個警訊。

賴惠員表示，在84年以前的老舊建物，約42％老舊建物尚未成立管委會，而在六都中可看到，管委會成立比例最高的是台南市69.1％，最低的是台北市37.5％，但內政部並沒有就不同區域進行規畫。

賴惠員指出，在台北市人口集中區，竟還有這麼多老舊建物沒有管委會，而這些老舊建物很多都是純住宅，又是在中低族群，更需要我們關懷，而目前修法強制成立管委會是否是唯一解決辦法？政府是否有研擬配套機制？

花敬群表示，全國大約有8506棟84年以前7層樓以上華廈、住宅是沒有管委會的，針對複合式的，各縣市政府正積極調查中，內政部會優先針對當中複合式使用優先要求改善，並修法強制成立管委會。

花敬群強調，針對負荷使用樓層管理現況比較糟糕，這些大樓開始優先強制處理，而且會給予輔導跟經費補助，責成所有權人要在三個月內改善並排除所有危險因子，屆期仍未改善者，會依法裁罰。