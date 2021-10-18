莫文蔚為近來替台灣影集《2049》演唱片尾曲〈完美不完美〉，是她第一次演唱台灣戲劇量身打造的主題曲，也是第一次和創作人GJ 蔣卓嘉、金曲製作人JerryC合作，當時人在英國莫文蔚，一聽完DEMO被打動，表示很喜歡這首歌，看看劇組是否能等她回到香港再錄音，天后一點頭，團隊十分振奮，馬上透過遠端安排前置作業。

莫文蔚也很感謝大家的等待，一回香港立刻進錄音室完成錄音，也因為疫情，Karen只能透過遠端方式和製作人JerryC溝通，第一次嘗試遠端錄音的Karen說：「這樣的合作方式感覺很特別、很有未來感！」

首次與莫文蔚合作的製作人JerryＣ，因為疫情必須透過科技的輔助，進行遠端隔空配唱與製作，在錄音時，JerryＣ與莫文蔚溝通討論歌曲情緒方向，當時莫文蔚就已經對這首歌很有想法，Karen表示：「我的直覺就是很單純，就像這首歌本身的魅力，不需要加太多花俏的東西，用最直接最單純的態度唱就好！」即使沒有身處同一個空間，雙方溝通無礙，順利、迅速地兩天內錄完這首歌，JerryＣ表示：「很開心能和Karen合作，演唱實力很厲害，幾乎不需要調整。」