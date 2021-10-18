F135發動機

五角大廈正設法提升F-35引擎的動力，但又要降低成本，而普惠（Pratt & Whitney）發動機公司和奇異公司（General Electric Company，GE）可能在不到1年內，就要重新為它未來的推進系統較勁。

據《突發防務》（Breaking Defense）新聞網報導，五角大廈2011年停止為奇異的F136引擎提供資金，使普惠F135引擎成為F-35唯一的推進器選項。然而，F-35需要改良引擎，以支援第4批次（Block 4）升級，好提高它的殺傷力。五角大廈官員正在考慮，是否要讓這兩個對手再較勁，好在價格能負擔的狀況下，大幅提升引擎動力。

「我愛競爭，」五角大廈F-35專案主管菲克（Eric Fick）9月15日說，「我很想要在國防領域擁有兩家具備實力的戰機引擎製造商。」奇異航空（General Electric Aviation）正在大力研發XA100可變循環發動機，奇異先進戰鬥引擎負責人特威迪（David Tweedie）說，它除了能與空軍和多數國際顧客傳統的F-35A相容外，還能和艦載F-35C戰機相容。不過，XA100若要用在垂直/短場起降的35B上，就必須要進行重大改裝。

奇異航空XA100可變循環發動機

另一方面，普惠F135引擎專案副總裁蘿特卡（Jen Latka ）說，他們也在研製可變循環發動機，而普惠認為，自家的升級版F135引擎最能讓五角大廈值回票價。