芭多莎首度參賽就拿下印地安泉網球賽女單冠軍。（美聯社）

因為新冠肺炎疫情從3月延到10月進行的印地安泉網球賽，因為不少球星缺席單打賽事，也讓更多好手有機會爭取個人佳績，英國男子選手諾瑞（Cameron Norrie）3比6、6比4、6比1擊敗喬治亞選手巴西拉許維利（Nikoloz Basilashvili），成為在這項賽事首位世界排名在25名之外的男單冠軍。

印地安泉是ATP、WTA共站的千分等級大賽，不過今年新冠肺炎疫情防疫仍無法鬆懈，世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）、西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）、瑞士天王費德勒（Roger Federer），以及女將大坂直美、小威廉絲（Serena Chen）等球星都未參賽。

除了頂尖球星缺席，其他世界前10參賽者，男單麥維德夫（Daniil Medvedev）、女單普莉絲可娃（Karolina Pliskova）則是提前出局，而諾瑞目前男單世界排名第26，對於最終順利首次拿下這項賽事冠軍，他說：「明顯的，因為種子選手們都提前落馬，我能夠封王是很棒的奇蹟，當我看到最後4強名單時，就覺得我有很好的機會了。」

女單則是西班牙女將芭多莎（Paula Badosa）稱后，她在決賽以7比6（5）、2比6、7比6（2）力克白俄羅斯艾薩蘭卡（Victoria Azarenka），成為史上第3位首度參賽就帶走冠軍的女子選手。