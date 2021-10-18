北台灣最大的水上運動中心-八里水上運動中心（公所提供／戴上容新北傳真）

擁有百年歷史的五股守讓堂（公所提供／戴上容新北傳真）

新北市配合中央振興五倍券加碼推出專屬「新北加倍券」，新北五股、八里、林口三個行政區與網紅YouTuber「我是老爸，我不要當爸！」合作拍攝系列行銷短片，推廣3區的驚喜角落，首部短片預計18日下午5點上線，第二部影片20日上線。

「新北加倍券」已經於15日正式推出，民眾只要上網登錄，就可參加抽獎活動，還有機會抽到汽車等獎品。五股、八里及林口三區首長共同表示，邀請網紅實地探訪、踩點，協助行銷三區在地特色，吸引大小朋友遊玩。

五股區長洪崇璉表示，五股垃圾山在政府的努力下，已將公有土地重新綠美化，更名為「五股夏綠地」，「新冪境綠地公園」、「環保藝術公園」及「心環原公園」是成為民眾散步、假日休閒的好去處。

此外，擁有一百多年歷史的「五股守讓堂」規畫了三讓文房、伴山學堂、藝遊工坊、藏藝閣等文史空間，運用多層次的彩繪及泥塑剪黏歷史建築風格，重新讓五股守讓堂風華再現，歡迎走訪，民眾也可以跟五股圖書館接洽專業的志工做現地導覽。

八里區長陳炳仲說，八里左岸的八里水上運動中心，是北台灣最大的水上運動中心，擁有得天獨厚的地理環境，民眾把握夏天最後時光，不妨來趟八里水上運動中心體驗最夯的SUP立式滑槳、風浪板、風帆等運動，還能順道走訪八里老街、吃美食、一覽八里左岸淡水河風光，留下回憶。

林口區長藍品畯表示，擁有「林口最美市場」美譽的林口公有市場，曾於2019年榮獲「2019年國家卓越建設獎」最佳規劃設計類卓越獎，室內有冷氣可以民眾舒適的逛街買菜，市場研發了LINE官方帳號買菜網，民眾待在家就可以線上購物，同時也結合公共托育中心活動中心、停車場、市民活動中心等，提供更多元的服務。