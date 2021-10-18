前職業籃球員何守正與小嫻（黃瑜嫻）曾有過一段婚姻，不過兩人2017年底爆出婚變時，何守正母親還因捲入兒子的婚變風波，傳出氣到小中風，而事隔近4年後，何守正近日則罕見分享媽媽的近況，並曬出母子喝雞湯照，何守正發文也吸引網友留言：「放棄小嫻真的很可惜」，對此，何守正也正面回應了。

何守正日前在臉書罕見分享媽媽的身體狀況，他透露媽媽在三級疫情警戒後就越來越瘦「我挺擔心的！之前三級疫情狀況嚴重，她本身有慢性病問題，容易緊張、也吃得不多、都足不出戶、運動也相對減少很多！」隨著疫情趨緩，何媽媽開始願意出去走走、運動一下，看在何守正眼裡非常開心。

何守正進一步透露，媽媽胃不太好，不能吃太油、太辣，孝順的何守正也不忘直呼：「週末放假就是要幫何媽媽補一下啊！」在他曬出母子喝雞湯照中，何媽媽開心露出燦笑、氣色極佳，引發網友直呼：「真的覺得何媽媽都沒什麼變老！」樂得何守正直喊「耶」，也有人提醒何守正要為媽媽好好進補、照顧身體。

何守正和小嫻有過一段婚姻。（圖／本報系資料照片）

而留言串中，就有網友留言：「不管他多好 放棄小嫻真的很可惜」，面對網友留言談上一斷婚姻，何守正則大方回應：「謝謝你啦！每個人有自己的路要走呦！」其實現在雙方都各自安好，各自展開新生活，何守正回應也展現出超高EQ。