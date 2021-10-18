空勤總隊直升機降落松機疑重落地受損 機場關閉15分鐘 12:402021/10/18 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 空勤總隊海豚直升機降落釀意外，一度關閉15分鐘，圖為該架直升機於雙十節執行空中分列式預演時飛行。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一架空勤總隊編號102的海豚直升機，上午執行年度人員考核訓練時在降落松山機場時發生重落地事件，造成跑道燈與機體輕微受損，幸好機上人員無傷的意外事件，造成松山機場暫時關閉15分鐘。據了解，該架直升機才剛在上星期雙十國慶中，擔任空中分列式預備機，機況良好，至於為何會發生意外，民航局已通報運安會，運安會將會派人前往進行調查。 雪山山脈一周2山難 男攀雪東線高山症發作遭吊掛送醫 提離婚上新聞屈中恆妻樂好久沒這麼紅 #空勤總隊直升機 #松山機場 #重落地 #機體受損 #松山機場關閉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 認了抓女友頭撞重物致死 76行者總召陳修將收押禁見 07:422021/10/16 社會 巴拿馬籍貨輪「信燕號FORTUNE」擱淺澎湖海域 14船員獲救 16:342021/10/17 社會 大鬼湖登山團2人墜谷1死1傷困四天 空勤直升機救出傷者 09:592021/10/15 社會 中職》布雷克好投＋林安可、李丞齡開轟 獅隊中止2連敗 21:202021/10/15 體育 CBA》孫悅正式宣佈退役 奪湖人冠軍戒還蓋魔獸火鍋 18:362021/10/16 體育 陸汽車產銷 連五月下滑 04:102021/10/16 全球財經 PLG》連3天拋補強震撼彈 新北國王宣布洪志善加盟 13:052021/10/16 體育 黑鷹出動 救援宜蘭13露營客 04:102021/10/15 焦點要聞 開卷書摘》世界亮點產業少不了台灣 08:312021/10/17 財經 台南住商混合大樓藏春色 3火辣細肩帶妹躲套房接客 13:052021/10/16 社會 獨行俠 虐黃蜂 狂勝68分 創15年新猷 04:102021/10/15 運動天地 社會熱門新聞 網紅小玉賣換臉謎片賺千萬 高嘉瑜、黃捷也受害 - 社會 虎豹潭兄妹1死1失蹤 父拉樹枝生還悲訴：參加3年都沒事 - 社會 女大生淪情婦被抓包 無視正宮繼續「全裸視訊人夫」慘了 - 社會 虎豹潭4死2失蹤 蘇姓領隊嘆：沒過梳子壩就不會發生意外 - 社會 趁兒出門赴里長家訴苦 失智洗腎嬤哽咽：不想拖累家人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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