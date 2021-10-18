一架空勤總隊編號102的海豚直升機，上午執行年度人員考核訓練時在降落松山機場時發生重落地事件，造成跑道燈與機體輕微受損，幸好機上人員無傷的意外事件，造成松山機場暫時關閉15分鐘。據了解，該架直升機才剛在上星期雙十國慶中，擔任空中分列式預備機，機況良好，至於為何會發生意外，民航局已通報運安會，運安會將會派人前往進行調查。