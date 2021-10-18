鬼滅之刃特別限定色指甲油。（信賴互動行銷提供）

《鬼滅之刃》動畫播映後在全球造成旋風，2020年《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》，更在全球衝出400億日圓票房佳績，為讓粉絲們再次重溫感動，「鬼滅之刃主題快閃店」再度登台，將於10月22日在大直ATT e Life 一樓「新娛樂動漫特區」內熱血開幕，10月14日起已開始試營運，展期至11月14日，集結近千種商品，其中「大哥」炎柱新品更一次推出。

「鬼滅之刃主題快閃店」推出現場3大必拍打卡點，包含「懷舊日式入口」、「四大主角拍照繪馬牆」，正式開幕時更將加碼設置－炭治郎使出絕殺招式「碧羅之天」的場景。購買周邊商品除使用紙本五倍券，可加碼回饋20%、消費滿千送好禮外，開幕首4日每天都有限定精選周邊優惠，最低下殺14折。

鬼滅幾何格紋後背包。（信賴互動行銷提供）

鬼滅粉也別錯過必買炎柱周邊，上班族首推「站立式筆盒」、「坐姿圖案圓珠筆」、「L型資料夾」等，選用最經典的炎柱帥氣圖樣；在家放鬆時可用炎柱款「鬼滅之刃日製馬克杯」；另也推薦「迷你積木」、「鬼滅之刃電子雞」等。10月22日起開幕首4日更推出五款周邊精選福袋，除有炭治郎、禰豆子、善逸及伊之助4大主角福袋外，更重磅推出炎柱款，從配件、生活用品到服飾，每袋799元起，一次帶走最愛角色的豐富周邊商品。