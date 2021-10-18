2018年10月21日普悠瑪列車翻覆，宜蘭地方法院今天（18日）宣判，僅司機員尤振仲判處4年6月徒刑，時任台鐵局機務處副處長柳燦煌、綜合調度所所長吳榮欽均判無罪，法院解釋，柳、吳與列車出軌翻覆、乘客死傷結果，與兩人的行為顯無相當因果關係，如就本案來負過失責任實屬過苛，所以判決無罪。

宜蘭地方法院庭長兼發言人黃永勝表示，柳姓被告雖然有主持傾斜式電聯車136輛採購案，但是柳已經依照規定召集相關技術人員審查會議，也經過認證公司等認證。

ATP遠端監視系統沒有連線，是意外發生的原因之一，之所以沒有檢查到此項目，法院解釋，是日商住友公司與日車公司所提供的文件，就沒有這項目，柳燦煌當時擔任副處長職位，但是檢查的項目高達好幾千項，柳也是經過專業人事審查後主持會議，合議庭認為，這部分苛責柳燦煌負過失責任，是不應該的。

吳榮欽部分，他僅在列車試運轉階段負責調度車輛，並沒有參與整備測試，法院表示，他參與的程序並沒有辦法讓吳榮欽察覺ATP遠端系統沒有作動的疏失。

普悠瑪列車翻覆案，是審判長鄭貽馨、陪席法官游欣怡、受命法官楊心希經過3次準備程序、11次審理庭，傳訊29位證人到庭詰問，歷經2年多審理。宜蘭地檢署主任檢察官梁光宗表示，因本署檢察官尚未收受判決書，尚無法詳閱法院今日判決的具體理由，故將待收受判決後，研議判決是否妥適，及是否依法提起上訴。