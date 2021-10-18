美國、英國、澳洲秘密組成AUKUS戰略聯盟，導致法國的潛艦大單被棄單，美國積極修補與法國之間的關係，不過英國卻相當消極，沒有為修補關係付出相應程度的努力，英國首相強生（Boris Johnson）甚至要巴黎「饒了他」，讓美國外交官員相當失望。

澳洲撕毀與法國的潛艦大單、轉向英美後，美國國務卿布林肯赴法國修補關係。

美國與英國將協助澳洲打造核動力潛艦部隊，澳洲決心撕毀與法國高達660億美元的柴電潛艦大單，導致巴黎與坎培拉、倫敦、華府之間出現信任危機。

英國《衛報》（The Guardian）報導，自外交危機爆發以來，美國積極與法國修補關係，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）月初連續2天拜訪巴黎及布魯塞爾，與法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）會面，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也會晤法國外交顧問伯納（Emmanuel Bonne），美國總統拜登除了已經和法國總統馬克宏熱線外，月底在羅馬舉行的20國集團（G20）峰會上，兩人也將舉行會談。

相較之下，英國的彌補行動就相當消極，倫敦曾與巴黎通過一次電話說明，英國首相強生甚至公開呼籲法國別再罵了、「饒了我吧」，對於強生沒有為修補和馬克宏之間的關係做出相應努力，美國外交官員對此感到相當失望。

一名外交官表示：「我們曾經希望英國、歐洲、美國能夠三足鼎立，但我們不得不展開更多樞紐，分別接觸歐洲、英國及亞洲國家。」這名外交官希望英國在與歐洲的關係上，能夠有更戰略性的思考。

另一名美國資深外交官坦承，澳洲取消與法國的交易是「非受迫性失誤」，指出在宣布三國聯盟前應該要有3個月的間隔期。

報導指出，在坎培拉決定棄法國單、轉向英美時，華府內部關於如何處理這起事件出現分歧，有人認為現在疏遠法國是愚蠢的行為，因為德國正值大選，處於權力真空期，代表法國將掌管歐洲的外交政策，不過坎培拉仍堅持保密。

果不其然，法國現在決心利用美國的尷尬立場，要求華府在包括加強歐洲在北約（NATO）內部的角色、打擊恐怖主義、歐洲在印太地區的合法性等議題上讓步。

目前法國與澳洲及英國之間仍沒有類似的和解跡象，不過歐盟似乎已經決心向前走，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）15日表示，潛艦問題已經結束。