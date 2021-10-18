2021嘉義市購物節11月1日將開跑，最大獎百萬名車1輛，11月1日至明年2月6日的發票都能參加抽獎，嘉義市民還有「滿5000送500」的優惠，外縣市民眾來消費則有「嘉倍券」，目前有300多家特約旅宿及商店提供相關優惠好康。

嘉義市政府建設處表示，今年購物節用指定的電子支付，還可以加碼抽iphone13，設籍嘉義市的市民有「滿5000送500」活動，11月1日以後消費的發票累積到5000元即可兌換500元現金，11月中旬開始兌換，預估可領到明年1月7日，因預算1800萬元，領完為止。

今年搭配中央振興五倍券，對外縣市來嘉義市消費的民眾，推出「嘉倍券」，11月中旬以後持身分證、印章及紙本五倍券500元1張兌換1000元嘉倍券，共850萬元預算，用完為止。

市府今年再與嘉義市旅館業者推出「600元嘉遊金」，旅客入住特約旅館專案房型，就能獲得600元嘉遊金，包括300元住宿嘉遊金1張（可現抵住宿費）、100元購物嘉遊金3張可到特約店家折抵消費。

平價商務旅社、青年旅館與民宿也有「一泊一食玩嘉套餐券」優惠方案，購物節活動期間入住特約專案房型，即可獲得「玩嘉套餐券」1張，可到購物節指定雞肉飯店家換取「來嘉必吃的人氣雞肉飯套餐」1份。

市府建設處表示，目前有30家旅宿業及300多家商店配合購物節推出優惠好康，原定報名截止日為10月15日，為讓更多在地店家順利加入串聯，加碼延長至10月21日，期待共創嘉義市旅遊觀光新一波高峰。